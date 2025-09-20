Metal DAO (MTL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.701407 24 timer høy $ 0.736753 All Time High $ 17.03 Laveste pris $ 0.117252 Prisendring (1H) -0.64% Prisendring (1D) -5.01% Prisendring (7D) -4.57%

Metal DAO (MTL) sanntidsprisen er $0.699769. I løpet av de siste 24 timene har MTL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.701407 og et toppnivå på $ 0.736753, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTL er $ 17.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.117252.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTL endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, -5.01% over 24 timer og -4.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metal DAO (MTL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.39M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.39M Opplagsforsyning 86.15M Total forsyning 86,147,287.0

Nåværende markedsverdi på Metal DAO er $ 60.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTL er 86.15M, med en total tilgang på 86147287.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.39M.