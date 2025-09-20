MetAIverse (METAIVERSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00000938, 24 timer høy $ 0.00000966, All Time High $ 0.00266558, Laveste pris $ 0.00000629, Prisendring (1H) 0.00%, Prisendring (1D) -2.44%, Prisendring (7D) +16.97%

MetAIverse (METAIVERSE) sanntidsprisen er $0.00000943. I løpet av de siste 24 timene har METAIVERSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000938 og et toppnivå på $ 0.00000966, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METAIVERSE er $ 0.00266558, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000629.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METAIVERSE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.44% over 24 timer og +16.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MetAIverse (METAIVERSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.42K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 9.42K, Opplagsforsyning 998.76M, Total forsyning 998,756,613.972734

Nåværende markedsverdi på MetAIverse er $ 9.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METAIVERSE er 998.76M, med en total tilgang på 998756613.972734. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.42K.