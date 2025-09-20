MetaGods (MGOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.64 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.27%

MetaGods (MGOD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MGOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MGOD er $ 1.64, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MGOD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MetaGods (MGOD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.52K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.69K Opplagsforsyning 14.13M Total forsyning 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MetaGods er $ 1.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MGOD er 14.13M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.69K.