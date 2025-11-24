Metacourt pris i dag

Sanntids Metacourt (BLS) pris i dag er $ 0.00018364, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BLS til USD konverteringssats er $ 0.00018364 per BLS.

Metacourt rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 46,760, med en sirkulerende forsyning på 254.63M BLS. I løpet av de siste 24 timene BLS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02130219, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BLS beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Metacourt (BLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.76K$ 46.76K $ 46.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 157.01K$ 157.01K $ 157.01K Opplagsforsyning 254.63M 254.63M 254.63M Total forsyning 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

