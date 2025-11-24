MetacadeMax pris i dag

Sanntids MetacadeMax (METACADEMAX) pris i dag er --, med en 0.33% endring de siste 24 timene. Nåværende METACADEMAX til USD konverteringssats er -- per METACADEMAX.

MetacadeMax rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 251,946, med en sirkulerende forsyning på 1.00B METACADEMAX. I løpet av de siste 24 timene METACADEMAX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0011174, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har METACADEMAX beveget seg -0.96% i løpet av den siste timen og -8.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MetacadeMax (METACADEMAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 251.95K$ 251.95K $ 251.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 251.95K$ 251.95K $ 251.95K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

