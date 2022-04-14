MetaBeat ($BEAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MetaBeat ($BEAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MetaBeat ($BEAT) Informasjon What is MetaBeat: METABEAT is an incentivization community platform, created in South Korea, based on NFT music blockchain technology. On METABEAT, Creators/Artists and Fans grow as partners through engagements and rewards. MetaBeat has created a leading copyright bounded NFT platform that empowers the relationship between creators/artists and Fans. By creating their own social economy, Fans can now convert their Fan activities into something bigger than a hobby. MetaBeat platform services: MetaBeat consists of 4 essential services; Drops, Mingle, Shout Out, and Marketplace. Drops: Fans receive their share of the royalties generated from their IP ownerships. Through DROPS, fans have direct access to own a piece of music IP, amongst many other creative projects, from their favorite creators/artists through NFT auctions. Mingle: With MINGLE, fans can stake their $BEAT tokens without a direct purchase of NFT to support their artists and receive rewards. They increase their $BEAT tokens by participating in Mingles of their favorite artists and build their MINGLE portfolio. Whether it’s a big or small show of support, they can control how much they’d like to stake and when. Shout Out: With SHOUT OUT, fans will be getting tokenized rewards for what they’ve already been doing this entire time, fan activities. When they register their personal social media accounts into the MetaBeat platform, MetaBeat’s Shout_Out Bot will calculate their rewards based on engagement. Fans can also continue receiving $BEAT Tokens by participating in all the missions and challenges that will be launched within the platform. Marketplace: On MetaBeat’s MARKETPLACE, fans will be able to trade their already acquired MetaBeat NFTs with other users, giving them more opportunities to be a part of their favorite creator/artist’s NFTs. Also in the Marketplace, Fanart can become validated NFTs, which can then be sold and traded within the platform, using $BEAT. Offisiell nettside: https://metabeat.foundation/ Kjøp $BEAT nå!

MetaBeat ($BEAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MetaBeat ($BEAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 94.74K $ 94.74K $ 94.74K Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 520.02M $ 520.02M $ 520.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 273.28K $ 273.28K $ 273.28K All-time high: $ 0.120976 $ 0.120976 $ 0.120976 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018219 $ 0.00018219 $ 0.00018219 Lær mer om MetaBeat ($BEAT) pris

MetaBeat ($BEAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MetaBeat ($BEAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BEAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BEAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BEATs tokenomics, kan du utforske $BEAT tokenets livepris!

