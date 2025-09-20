MetaBeat ($BEAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.120976$ 0.120976 $ 0.120976 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) -3.58% Prisendring (7D) +32.82% Prisendring (7D) +32.82%

MetaBeat ($BEAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BEAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BEAT er $ 0.120976, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BEAT endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -3.58% over 24 timer og +32.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MetaBeat ($BEAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 122.66K$ 122.66K $ 122.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 353.82K$ 353.82K $ 353.82K Opplagsforsyning 520.02M 520.02M 520.02M Total forsyning 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MetaBeat er $ 122.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BEAT er 520.02M, med en total tilgang på 1500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 353.82K.