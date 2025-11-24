META FINANCIAL AI pris i dag

Sanntids META FINANCIAL AI (MEFAI) pris i dag er $ 0.00190317, med en 5.61% endring de siste 24 timene. Nåværende MEFAI til USD konverteringssats er $ 0.00190317 per MEFAI.

META FINANCIAL AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,079,694, med en sirkulerende forsyning på 578.18M MEFAI. I løpet av de siste 24 timene MEFAI har den blitt handlet mellom $ 0.00172361(laveste) og $ 0.00214706 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02723048, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MEFAI beveget seg +9.56% i løpet av den siste timen og -33.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Opplagsforsyning 578.18M 578.18M 578.18M Total forsyning 578,177,633.1286678 578,177,633.1286678 578,177,633.1286678

