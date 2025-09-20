Meta Doge (METADOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) +1.66% Prisendring (7D) -5.64% Prisendring (7D) -5.64%

Meta Doge (METADOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har METADOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METADOGE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METADOGE endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +1.66% over 24 timer og -5.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meta Doge (METADOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.51K$ 13.51K $ 13.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.51K$ 13.51K $ 13.51K Opplagsforsyning 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Total forsyning 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Nåværende markedsverdi på Meta Doge er $ 13.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METADOGE er 1,000.00T, med en total tilgang på 1.0e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.51K.