Meta Apes PEEL (PEEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Meta Apes PEEL (PEEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Meta Apes PEEL (PEEL) Informasjon Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space. Offisiell nettside: https://metaapesgame.com/ Kjøp PEEL nå!

Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Meta Apes PEEL (PEEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 155.39K $ 155.39K $ 155.39K Total forsyning: $ 203.65M $ 203.65M $ 203.65M Sirkulerende forsyning: $ 176.25M $ 176.25M $ 176.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 179.55K $ 179.55K $ 179.55K All-time high: $ 0.236463 $ 0.236463 $ 0.236463 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00088167 $ 0.00088167 $ 0.00088167 Lær mer om Meta Apes PEEL (PEEL) pris

Meta Apes PEEL (PEEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Meta Apes PEEL (PEEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEELs tokenomics, kan du utforske PEEL tokenets livepris!

PEEL prisforutsigelse Vil du vite hvor PEEL kan være på vei? Vår PEEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEEL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!