Meta Apes PEEL (PEEL) tokenomics
Meta Apes PEEL (PEEL) Informasjon
Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space.
Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Meta Apes PEEL (PEEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Meta Apes PEEL (PEEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Meta Apes PEEL (PEEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PEEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PEEL tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår PEELs tokenomics, kan du utforske PEEL tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.