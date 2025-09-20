Meta Apes PEEL (PEEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.236463$ 0.236463 $ 0.236463 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.72% Prisendring (1D) +0.35% Prisendring (7D) -2.07% Prisendring (7D) -2.07%

Meta Apes PEEL (PEEL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEEL er $ 0.236463, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEEL endret seg med +0.72% i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og -2.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meta Apes PEEL (PEEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 149.28K$ 149.28K $ 149.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 172.49K$ 172.49K $ 172.49K Opplagsforsyning 176.25M 176.25M 176.25M Total forsyning 203,647,305.7093242 203,647,305.7093242 203,647,305.7093242

Nåværende markedsverdi på Meta Apes PEEL er $ 149.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEEL er 176.25M, med en total tilgang på 203647305.7093242. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.49K.