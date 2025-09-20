Dagens Meta Apes PEEL livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PEEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Meta Apes PEEL livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PEEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00084698
$0.00084698
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:29:40 (UTC+8)

Meta Apes PEEL (PEEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.236463
$ 0.236463

$ 0
$ 0

+0.72%

+0.35%

-2.07%

-2.07%

Meta Apes PEEL (PEEL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEEL er $ 0.236463, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEEL endret seg med +0.72% i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og -2.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meta Apes PEEL (PEEL) Markedsinformasjon

$ 149.28K
$ 149.28K

--
--

$ 172.49K
$ 172.49K

176.25M
176.25M

203,647,305.7093242
203,647,305.7093242

Nåværende markedsverdi på Meta Apes PEEL er $ 149.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEEL er 176.25M, med en total tilgang på 203647305.7093242. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.49K.

Meta Apes PEEL (PEEL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Meta Apes PEEL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Meta Apes PEEL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Meta Apes PEEL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Meta Apes PEEL til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.35%
30 dager$ 0+3.11%
60 dager$ 0-18.66%
90 dager$ 0--

Hva er Meta Apes PEEL (PEEL)

Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space.

Meta Apes PEEL (PEEL) Ressurs

Offisiell nettside

Meta Apes PEEL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Meta Apes PEEL (PEEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Meta Apes PEEL (PEEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Meta Apes PEEL.

Sjekk Meta Apes PEELprisprognosen nå!

PEEL til lokale valutaer

Meta Apes PEEL (PEEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Meta Apes PEEL (PEEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PEEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Meta Apes PEEL (PEEL)

Hvor mye er Meta Apes PEEL (PEEL) verdt i dag?
Live PEEL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PEEL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PEEL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Meta Apes PEEL?
Markedsverdien for PEEL er $ 149.28K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PEEL?
Den sirkulerende forsyningen av PEEL er 176.25M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPEEL ?
PEEL oppnådde en ATH-pris på 0.236463 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PEEL?
PEEL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PEEL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEEL er -- USD.
Vil PEEL gå høyere i år?
PEEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PEEL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:29:40 (UTC+8)

