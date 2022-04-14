Merry Christmas (MC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Merry Christmas (MC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Merry Christmas (MC) Informasjon Get ready for a Christmas that's out of this world, just like Elonmusk's SpaceX adventures, and a New Year that's as successful as DonaldTrump's presidential campaign. Cheers in advance! Santa leading the way, backed by his entourage of “Santa’s helpers”, this token is here to reward those who embrace the rebellious holiday spirit. This holiday season is all about SANTA. He’s here to bring some spice to your crypto portfolio, with a sack full of surprises that even the North Pole can’t handle! Instead of milk and cookies, he’s here for the memes, the mayhem, and the moon-bound gains. Offisiell nettside: https://merrychristmassol.xyz/ Kjøp MC nå!

Merry Christmas (MC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Merry Christmas (MC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.78K $ 35.78K $ 35.78K Total forsyning: $ 960.72M $ 960.72M $ 960.72M Sirkulerende forsyning: $ 960.72M $ 960.72M $ 960.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.78K $ 35.78K $ 35.78K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Merry Christmas (MC) pris

Merry Christmas (MC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Merry Christmas (MC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCs tokenomics, kan du utforske MC tokenets livepris!

