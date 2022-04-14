Merkle Trade (MKL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Merkle Trade (MKL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Merkle Trade (MKL) Informasjon Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Offisiell nettside: https://merkle.trade/ Kjøp MKL nå!

Merkle Trade (MKL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Merkle Trade (MKL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 35.15M $ 35.15M $ 35.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M All-time high: $ 0.46655 $ 0.46655 $ 0.46655 All-Time Low: $ 0.053101 $ 0.053101 $ 0.053101 Nåværende pris: $ 0.055952 $ 0.055952 $ 0.055952 Lær mer om Merkle Trade (MKL) pris

Merkle Trade (MKL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Merkle Trade (MKL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MKL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MKL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MKLs tokenomics, kan du utforske MKL tokenets livepris!

