Merkle Trade (MKL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.056767 $ 0.056767 $ 0.056767 24 timer lav $ 0.058206 $ 0.058206 $ 0.058206 24 timer høy 24 timer lav $ 0.056767$ 0.056767 $ 0.056767 24 timer høy $ 0.058206$ 0.058206 $ 0.058206 All Time High $ 0.46655$ 0.46655 $ 0.46655 Laveste pris $ 0.053101$ 0.053101 $ 0.053101 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -1.94% Prisendring (7D) -0.42% Prisendring (7D) -0.42%

Merkle Trade (MKL) sanntidsprisen er $0.057071. I løpet av de siste 24 timene har MKL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.056767 og et toppnivå på $ 0.058206, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MKL er $ 0.46655, mens den rekordlave prisen er $ 0.053101.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MKL endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -1.94% over 24 timer og -0.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Merkle Trade (MKL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.71M$ 5.71M $ 5.71M Opplagsforsyning 35.15M 35.15M 35.15M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Merkle Trade er $ 2.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MKL er 35.15M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.71M.