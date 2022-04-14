Merge (MERGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Merge (MERGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Merge (MERGE) Informasjon Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services. Offisiell nettside: https://projectmerge.org/ Kjøp MERGE nå!

Merge (MERGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Merge (MERGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.44K $ 14.44K $ 14.44K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 90.33M $ 90.33M $ 90.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.99K $ 15.99K $ 15.99K All-time high: $ 0.091276 $ 0.091276 $ 0.091276 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015989 $ 0.00015989 $ 0.00015989 Lær mer om Merge (MERGE) pris

Merge (MERGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Merge (MERGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MERGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MERGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MERGEs tokenomics, kan du utforske MERGE tokenets livepris!

