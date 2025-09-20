Merge Token (MERGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00124051$ 0.00124051 $ 0.00124051 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.73% Prisendring (1D) -2.02% Prisendring (7D) -6.98% Prisendring (7D) -6.98%

Merge Token (MERGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MERGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MERGE er $ 0.00124051, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MERGE endret seg med +0.73% i løpet av den siste timen, -2.02% over 24 timer og -6.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Merge Token (MERGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.51K$ 30.51K $ 30.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.23K$ 52.23K $ 52.23K Opplagsforsyning 1.14B 1.14B 1.14B Total forsyning 1,943,000,000.0 1,943,000,000.0 1,943,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Merge Token er $ 30.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MERGE er 1.14B, med en total tilgang på 1943000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.23K.