Merge (MERGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01274535, 24 timer høy $ 0.01274535. All Time High $ 0.091276, Laveste pris $ 0. Prisendring (1H) -0.01%, Prisendring (1D) +6,295.47%, Prisendring (7D) +6,728.76%

Merge (MERGE) sanntidsprisen er $0.01266679. I løpet av de siste 24 timene har MERGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.01274535, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MERGE er $ 0.091276, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MERGE endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +6,295.47% over 24 timer og +6,728.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Merge (MERGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.14M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 1.27M, Opplagsforsyning 90.33M, Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Merge er $ 1.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MERGE er 90.33M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.27M.