MerchMinter (MRCHR) Informasjon Your Merch on Amazon Grow your community and make a profit by simply uploading your designs and we will take care of the rest while you focus on your brand. MerchMinter is the easiest and fastest way to mint and sell your own merch on Amazon in multiple countries, eliminating the complexity, time, resource, and cost barriers to attract millions of crypto and non-crypto people. So, whether you're looking to scale your project or streamline the process of equipping your team and ambassadors with staff clothing, you've come to the right place. Doing this well involves getting four key pieces correct: Simple Setup, Compliance, Selling Experience, and Growth Ecosystem. Simple Setup (Launch in Minutes) All you need to do is create your design or use our AI design creator (coming soon), upload it here, select products and colors, set your royalties, and we’ll handle the rest. We sync your products to Amazon, where they’re automatically printed and shipped on demand, ensuring everything is ready for customers and staff to find and buy your merch. And yes, we are optimized for multiple countries from the start — no extra setup required! Your merch will be purchasable in USA (amazon.com), UK (amazon.co.uk), Germany (amazon.de), France (amazon.fr), Italy (amazon.it), Spain (amazon.es), and Japan (amazon.co.jp). And yes, Amazon handles the whole support for your customers: questions, returns and refunds - no attention from you required! Offisiell nettside: https://www.merchminter.com/ Teknisk dokument: https://www.merchminter.com/whitepaper Kjøp MRCHR nå!

MerchMinter (MRCHR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MerchMinter (MRCHR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 325.94K $ 325.94K $ 325.94K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 915.67M $ 915.67M $ 915.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 355.96K $ 355.96K $ 355.96K All-time high: $ 0.00122356 $ 0.00122356 $ 0.00122356 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00035596 $ 0.00035596 $ 0.00035596 Lær mer om MerchMinter (MRCHR) pris

MerchMinter (MRCHR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MerchMinter (MRCHR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MRCHR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MRCHR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MRCHRs tokenomics, kan du utforske MRCHR tokenets livepris!

MRCHR prisforutsigelse Vil du vite hvor MRCHR kan være på vei? Vår MRCHR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MRCHR tokenets prisforutsigelse nå!

