MerchMinter (MRCHR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00122356$ 0.00122356 $ 0.00122356 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -3.22% Prisendring (7D) -11.37% Prisendring (7D) -11.37%

MerchMinter (MRCHR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MRCHR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MRCHR er $ 0.00122356, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MRCHR endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -3.22% over 24 timer og -11.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MerchMinter (MRCHR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 380.97K$ 380.97K $ 380.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 416.06K$ 416.06K $ 416.06K Opplagsforsyning 915.67M 915.67M 915.67M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MerchMinter er $ 380.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MRCHR er 915.67M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 416.06K.