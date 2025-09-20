Merchant (MTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.065871 $ 0.065871 $ 0.065871 24 timer lav $ 0.070689 $ 0.070689 $ 0.070689 24 timer høy 24 timer lav $ 0.065871$ 0.065871 $ 0.065871 24 timer høy $ 0.070689$ 0.070689 $ 0.070689 All Time High $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Laveste pris $ 0.0090402$ 0.0090402 $ 0.0090402 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +2.21% Prisendring (7D) +32.27% Prisendring (7D) +32.27%

Merchant (MTO) sanntidsprisen er $0.068117. I løpet av de siste 24 timene har MTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.065871 og et toppnivå på $ 0.070689, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTO er $ 2.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.0090402.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTO endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +2.21% over 24 timer og +32.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Merchant (MTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.31M$ 6.31M $ 6.31M Opplagsforsyning 59.67M 59.67M 59.67M Total forsyning 92,498,215.93347044 92,498,215.93347044 92,498,215.93347044

Nåværende markedsverdi på Merchant er $ 4.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTO er 59.67M, med en total tilgang på 92498215.93347044. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.31M.