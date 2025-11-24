MeowIstanbul pris i dag

Sanntids MeowIstanbul (MEOW) pris i dag er $ 0.00000201, med en 3.63% endring de siste 24 timene. Nåværende MEOW til USD konverteringssats er $ 0.00000201 per MEOW.

MeowIstanbul rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 41,889, med en sirkulerende forsyning på 20.82B MEOW. I løpet av de siste 24 timene MEOW har den blitt handlet mellom $ 0.00000192(laveste) og $ 0.00000201 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000695, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000192.

Kortsiktig har MEOW beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MeowIstanbul (MEOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.89K$ 41.89K $ 41.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.39K$ 68.39K $ 68.39K Opplagsforsyning 20.82B 20.82B 20.82B Total forsyning 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433

