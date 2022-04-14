Meowcoin (MEWC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Meowcoin (MEWC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Meowcoin (MEWC) Informasjon Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters. Offisiell nettside: https://www.mewccrypto.com/ Teknisk dokument: https://www.mewccrypto.com/_files/ugd/1698d0_9076396aa37e4187a312760a6e98006a.pdf Kjøp MEWC nå!

Meowcoin (MEWC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Meowcoin (MEWC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 429.08K $ 429.08K $ 429.08K Total forsyning: $ 7.96B $ 7.96B $ 7.96B Sirkulerende forsyning: $ 7.96B $ 7.96B $ 7.96B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 429.08K $ 429.08K $ 429.08K All-time high: $ 0.00215431 $ 0.00215431 $ 0.00215431 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Meowcoin (MEWC) pris

Meowcoin (MEWC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Meowcoin (MEWC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEWC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEWC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEWCs tokenomics, kan du utforske MEWC tokenets livepris!

MEWC prisforutsigelse Vil du vite hvor MEWC kan være på vei? Vår MEWC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEWC tokenets prisforutsigelse nå!

