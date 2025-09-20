Meowcoin (MEWC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00215431$ 0.00215431 $ 0.00215431 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -3.68% Prisendring (1D) +0.34% Prisendring (7D) -14.83% Prisendring (7D) -14.83%

Meowcoin (MEWC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MEWC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEWC er $ 0.00215431, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEWC endret seg med -3.68% i løpet av den siste timen, +0.34% over 24 timer og -14.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meowcoin (MEWC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 460.39K$ 460.39K $ 460.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 460.39K$ 460.39K $ 460.39K Opplagsforsyning 7.95B 7.95B 7.95B Total forsyning 7,948,580,932.232954 7,948,580,932.232954 7,948,580,932.232954

Nåværende markedsverdi på Meowcoin er $ 460.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEWC er 7.95B, med en total tilgang på 7948580932.232954. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 460.39K.