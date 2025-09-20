Meng Chong (MENG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -1.41% Prisendring (7D) +8.14% Prisendring (7D) +8.14%

Meng Chong (MENG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MENG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MENG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MENG endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -1.41% over 24 timer og +8.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meng Chong (MENG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.16K$ 26.16K $ 26.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.16K$ 26.16K $ 26.16K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Meng Chong er $ 26.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MENG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.16K.