Mendi Finance (MENDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01109869 24 timer høy $ 0.01136652 All Time High $ 0.703258 Laveste pris $ 0.00588481 Prisendring (1H) -0.47% Prisendring (1D) -0.98% Prisendring (7D) -27.69%

Mendi Finance (MENDI) sanntidsprisen er $0.01110055. I løpet av de siste 24 timene har MENDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01109869 og et toppnivå på $ 0.01136652, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MENDI er $ 0.703258, mens den rekordlave prisen er $ 0.00588481.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MENDI endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -0.98% over 24 timer og -27.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mendi Finance (MENDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 374.51K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.11M Opplagsforsyning 33.74M Total forsyning 100,000,000.0

