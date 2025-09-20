Dagens Mendi Finance livepris er 0.01110055 USD. Spor prisoppdateringer for MENDI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MENDI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mendi Finance livepris er 0.01110055 USD. Spor prisoppdateringer for MENDI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MENDI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mendi Finance Pris (MENDI)

1 MENDI til USD livepris:

$0.01110055
$0.01110055
-0.90%1D
USD
Mendi Finance (MENDI) Live prisdiagram
Mendi Finance (MENDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01109869
$ 0.01109869$ 0.01109869
24 timer lav
$ 0.01136652
$ 0.01136652$ 0.01136652
24 timer høy

$ 0.01109869
$ 0.01109869$ 0.01109869

$ 0.01136652
$ 0.01136652$ 0.01136652

$ 0.703258
$ 0.703258$ 0.703258

$ 0.00588481
$ 0.00588481$ 0.00588481

-0.47%

-0.98%

-27.69%

-27.69%

Mendi Finance (MENDI) sanntidsprisen er $0.01110055. I løpet av de siste 24 timene har MENDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01109869 og et toppnivå på $ 0.01136652, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MENDI er $ 0.703258, mens den rekordlave prisen er $ 0.00588481.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MENDI endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -0.98% over 24 timer og -27.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mendi Finance (MENDI) Markedsinformasjon

$ 374.51K
$ 374.51K$ 374.51K

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

33.74M
33.74M 33.74M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mendi Finance er $ 374.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MENDI er 33.74M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.11M.

Mendi Finance (MENDI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Mendi Finance til USD ble $ -0.00011021962076742.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mendi Finance til USD ble $ -0.0052427808.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mendi Finance til USD ble $ -0.0040440924.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mendi Finance til USD ble $ -0.000527291411956556.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00011021962076742-0.98%
30 dager$ -0.0052427808-47.22%
60 dager$ -0.0040440924-36.43%
90 dager$ -0.000527291411956556-4.53%

Hva er Mendi Finance (MENDI)

Mendi Finance (MENDI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Mendi Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mendi Finance (MENDI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mendi Finance (MENDI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mendi Finance.

Sjekk Mendi Financeprisprognosen nå!

MENDI til lokale valutaer

Mendi Finance (MENDI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mendi Finance (MENDI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MENDI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Mendi Finance (MENDI)

Hvor mye er Mendi Finance (MENDI) verdt i dag?
Live MENDI prisen i USD er 0.01110055 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MENDI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MENDI til USD er $ 0.01110055. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mendi Finance?
Markedsverdien for MENDI er $ 374.51K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MENDI?
Den sirkulerende forsyningen av MENDI er 33.74M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMENDI ?
MENDI oppnådde en ATH-pris på 0.703258 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MENDI?
MENDI så en ATL-pris på 0.00588481 USD.
Hva er handelsvolumet til MENDI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MENDI er -- USD.
Vil MENDI gå høyere i år?
MENDI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MENDI prisprognosen for en mer grundig analyse.
