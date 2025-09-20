MeMusic (MMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00018718 $ 0.00018718 $ 0.00018718 24 timer lav $ 0.00019578 $ 0.00019578 $ 0.00019578 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00018718$ 0.00018718 $ 0.00018718 24 timer høy $ 0.00019578$ 0.00019578 $ 0.00019578 All Time High $ 0.03688519$ 0.03688519 $ 0.03688519 Laveste pris $ 0.00008985$ 0.00008985 $ 0.00008985 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +3.98% Prisendring (7D) +49.34% Prisendring (7D) +49.34%

MeMusic (MMT) sanntidsprisen er $0.00019557. I løpet av de siste 24 timene har MMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00018718 og et toppnivå på $ 0.00019578, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MMT er $ 0.03688519, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008985.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MMT endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +3.98% over 24 timer og +49.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MeMusic (MMT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.94K$ 68.94K $ 68.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 195.57K$ 195.57K $ 195.57K Opplagsforsyning 352.51M 352.51M 352.51M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MeMusic er $ 68.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MMT er 352.51M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 195.57K.