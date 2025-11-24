Hva er MEMS

Memesis World (MEMS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Memesis World (MEMS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Memesis World (MEMS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Memesis World (MEMS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 530.00M $ 530.00M $ 530.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M All-time high: $ 0.01219792 $ 0.01219792 $ 0.01219792 All-Time Low: $ 0.00798364 $ 0.00798364 $ 0.00798364 Nåværende pris: $ 0.01133386 $ 0.01133386 $ 0.01133386 Lær mer om Memesis World (MEMS) pris Kjøp MEMS nå!

Memesis World (MEMS) Informasjon Offisiell nettside: https://memesis.io Teknisk dokument: https://memesis-world.gitbook.io/memesis-world-whitepaper

Memesis World (MEMS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Memesis World (MEMS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEMS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEMS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEMSs tokenomics, kan du utforske MEMS tokenets livepris!

MEMS prisforutsigelse Vil du vite hvor MEMS kan være på vei? Vår MEMS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEMS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!