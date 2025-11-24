Memesis World pris i dag

Sanntids Memesis World (MEMS) pris i dag er $ 0.01133386, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MEMS til USD konverteringssats er $ 0.01133386 per MEMS.

Memesis World rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,893,605, med en sirkulerende forsyning på 530.00M MEMS. I løpet av de siste 24 timene MEMS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01219792, mens tidenes laveste notering var $ 0.00798364.

Kortsiktig har MEMS beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Memesis World (MEMS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Opplagsforsyning 530.00M 530.00M 530.00M Total forsyning 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

