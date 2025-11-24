Memeputer pris i dag

Sanntids Memeputer (MEMEPUTER) pris i dag er --, med en 13.46% endring de siste 24 timene. Nåværende MEMEPUTER til USD konverteringssats er -- per MEMEPUTER.

Memeputer rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 431,565, med en sirkulerende forsyning på 835.30M MEMEPUTER. I løpet av de siste 24 timene MEMEPUTER har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00386168, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MEMEPUTER beveget seg -0.83% i løpet av den siste timen og -4.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Memeputer (MEMEPUTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 431.57K$ 431.57K $ 431.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 431.57K$ 431.57K $ 431.57K Opplagsforsyning 835.30M 835.30M 835.30M Total forsyning 835,298,915.6073161 835,298,915.6073161 835,298,915.6073161

Nåværende markedsverdi på Memeputer er $ 431.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEMEPUTER er 835.30M, med en total tilgang på 835298915.6073161. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 431.57K.