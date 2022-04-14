MemeDAO (MEMD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MemeDAO (MEMD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MemeDAO (MEMD) Informasjon MemeDAO, found on memedao.vip, is a unique platform that merges the concept of a DAO with meme coin investing. Each member gets a say in deciding which meme coins the community should invest in through a voting process. After voting, the chosen meme coin is airdropped to all MemeDAO token holders. In the future, MemeDAO aims to enhance its DAO structure, further refine its rewards system, and grow its community. The MemeDAO token, at the heart of this ecosystem, grants voting rights and qualifies holders for airdrops, tying the community together. Adding to its unique structure, MemeDAO has a broad roadmap in place to further enhance its platform and utility token. Offisiell nettside: https://memedao.vip/ Kjøp MEMD nå!

MemeDAO (MEMD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MemeDAO (MEMD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 112.54K $ 112.54K $ 112.54K Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 112.54K $ 112.54K $ 112.54K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MemeDAO (MEMD) pris

MemeDAO (MEMD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MemeDAO (MEMD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEMD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEMD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEMDs tokenomics, kan du utforske MEMD tokenets livepris!

