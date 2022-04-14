Memecoindao ($MEMES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Memecoindao ($MEMES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Memecoindao ($MEMES) Informasjon Our approach is about breaking down barriers, making sophisticated trading tools not just available, but easily navigable for everyone. We cater to all users, from those just starting out in DeFi to the deeply experienced traders, ensuring equitable access to advanced trading resources. Offisiell nettside: https://www.memecoindao.ai/ Teknisk dokument: https://www.memecoindao.ai/whitepaper/ Kjøp $MEMES nå!

Memecoindao ($MEMES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Memecoindao ($MEMES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.75K Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.75K All-time high: $ 0.01315986 All-Time Low: $ 0.00013971 Nåværende pris: $ 0.0003571 Lær mer om Memecoindao ($MEMES) pris

Memecoindao ($MEMES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Memecoindao ($MEMES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $MEMES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $MEMES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $MEMESs tokenomics, kan du utforske $MEMES tokenets livepris!

$MEMES prisforutsigelse Vil du vite hvor $MEMES kan være på vei? Vår $MEMES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $MEMES tokenets prisforutsigelse nå!

