Memecoindao ($MEMES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01315986$ 0.01315986 $ 0.01315986 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -1.05% Prisendring (7D) -3.59% Prisendring (7D) -3.59%

Memecoindao ($MEMES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $MEMES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $MEMES er $ 0.01315986, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $MEMES endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -1.05% over 24 timer og -3.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Memecoindao ($MEMES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.32K$ 37.32K $ 37.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.32K$ 37.32K $ 37.32K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Memecoindao er $ 37.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $MEMES er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.32K.