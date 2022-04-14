Memebets (MBET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Memebets (MBET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Memebets (MBET) Informasjon $MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework. Offisiell nettside: https://www.memebets.io/

Memebets (MBET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Memebets (MBET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.82K $ 17.82K $ 17.82K Total forsyning: $ 991.34M $ 991.34M $ 991.34M Sirkulerende forsyning: $ 991.34M $ 991.34M $ 991.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.82K $ 17.82K $ 17.82K All-time high: $ 0.001123 $ 0.001123 $ 0.001123 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Memebets (MBET) pris

Memebets (MBET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Memebets (MBET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MBET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MBET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MBETs tokenomics, kan du utforske MBET tokenets livepris!

