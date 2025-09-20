Dagens Memebets livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MBET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Memebets livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MBET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Memebets Pris (MBET)

1 MBET til USD livepris:

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
Memebets (MBET) Live prisdiagram
Memebets (MBET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.001123
$ 0.001123$ 0.001123

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Memebets (MBET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MBET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBET er $ 0.001123, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBET endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Memebets (MBET) Markedsinformasjon

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

--
----

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

991.34M
991.34M 991.34M

991,340,672.56491
991,340,672.56491 991,340,672.56491

Nåværende markedsverdi på Memebets er $ 15.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBET er 991.34M, med en total tilgang på 991340672.56491. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.51K.

Memebets (MBET) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Memebets til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Memebets til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Memebets til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Memebets til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+13.03%
60 dager$ 0+3.51%
90 dager$ 0--

Hva er Memebets (MBET)

$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Memebets (MBET) Ressurs

Offisiell nettside

Memebets Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Memebets (MBET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Memebets (MBET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Memebets.

Sjekk Memebetsprisprognosen nå!

MBET til lokale valutaer

Memebets (MBET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Memebets (MBET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MBET tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Memebets (MBET)

Hvor mye er Memebets (MBET) verdt i dag?
Live MBET prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MBET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MBET til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Memebets?
Markedsverdien for MBET er $ 15.51K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MBET?
Den sirkulerende forsyningen av MBET er 991.34M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMBET ?
MBET oppnådde en ATH-pris på 0.001123 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MBET?
MBET så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MBET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MBET er -- USD.
Vil MBET gå høyere i år?
MBET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MBET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:37:00 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.