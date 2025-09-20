Memebets (MBET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.001123$ 0.001123 $ 0.001123 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Memebets (MBET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MBET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBET er $ 0.001123, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBET endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Memebets (MBET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K Opplagsforsyning 991.34M 991.34M 991.34M Total forsyning 991,340,672.56491 991,340,672.56491 991,340,672.56491

Nåværende markedsverdi på Memebets er $ 15.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBET er 991.34M, med en total tilgang på 991340672.56491. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.51K.