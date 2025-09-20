Dagens Meme World Order livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MWOR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MWOR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Meme World Order livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MWOR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MWOR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Meme World Order Logo

Meme World Order Pris (MWOR)

Ikke oppført

1 MWOR til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Meme World Order (MWOR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:29:19 (UTC+8)

Meme World Order (MWOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.87%

-2.87%

Meme World Order (MWOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MWOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MWOR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MWOR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meme World Order (MWOR) Markedsinformasjon

$ 50.39K
$ 50.39K$ 50.39K

--
----

$ 50.39K
$ 50.39K$ 50.39K

893.77M
893.77M 893.77M

893,774,120.275322
893,774,120.275322 893,774,120.275322

Nåværende markedsverdi på Meme World Order er $ 50.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MWOR er 893.77M, med en total tilgang på 893774120.275322. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.39K.

Meme World Order (MWOR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Meme World Order til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Meme World Order til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Meme World Order til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Meme World Order til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+24.92%
60 dager$ 0-63.42%
90 dager$ 0--

Hva er Meme World Order (MWOR)

memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated

Meme World Order (MWOR) Ressurs

Offisiell nettside

Meme World Order Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Meme World Order (MWOR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Meme World Order (MWOR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Meme World Order.

Sjekk Meme World Orderprisprognosen nå!

MWOR til lokale valutaer

Meme World Order (MWOR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Meme World Order (MWOR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MWOR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Meme World Order (MWOR)

Hvor mye er Meme World Order (MWOR) verdt i dag?
Live MWOR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MWOR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MWOR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Meme World Order?
Markedsverdien for MWOR er $ 50.39K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MWOR?
Den sirkulerende forsyningen av MWOR er 893.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMWOR ?
MWOR oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MWOR?
MWOR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MWOR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MWOR er -- USD.
Vil MWOR gå høyere i år?
MWOR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MWOR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:29:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.