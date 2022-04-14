Meme Games WTF (WTF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Meme Games WTF (WTF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Meme Games WTF (WTF) Informasjon Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. Offisiell nettside: https://memegames.wtf/ Kjøp WTF nå!

Meme Games WTF (WTF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Meme Games WTF (WTF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 962.57K $ 962.57K $ 962.57K Total forsyning: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Sirkulerende forsyning: $ 990.68M $ 990.68M $ 990.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 970.97K $ 970.97K $ 970.97K All-time high: $ 0.00394945 $ 0.00394945 $ 0.00394945 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00093237 $ 0.00093237 $ 0.00093237 Lær mer om Meme Games WTF (WTF) pris

Meme Games WTF (WTF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Meme Games WTF (WTF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WTF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WTF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WTFs tokenomics, kan du utforske WTF tokenets livepris!

