Mer om WTF

WTF Prisinformasjon

WTF Offisiell nettside

WTF tokenomics

WTF Prisprognose

1 WTF til USD livepris:

$0.00095558
$0.00095558
-7.00%1D
Meme Games WTF (WTF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:51:49 (UTC+8)

Meme Games WTF (WTF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.60%

-7.02%

-27.90%

-27.90%

Meme Games WTF (WTF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WTF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00104988, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WTF er $ 0.00394945, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WTF endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -7.02% over 24 timer og -27.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meme Games WTF (WTF) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Meme Games WTF er $ 946.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WTF er 990.68M, med en total tilgang på 999327049.741859. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 954.94K.

Meme Games WTF (WTF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Meme Games WTF til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Meme Games WTF til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Meme Games WTF til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Meme Games WTF til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-7.02%
30 dager$ 0-18.81%
60 dager$ 0-65.21%
90 dager$ 0--

Hva er Meme Games WTF (WTF)

Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before.

Meme Games WTF (WTF) Ressurs

Offisiell nettside

Meme Games WTF Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Meme Games WTF (WTF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Meme Games WTF (WTF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Meme Games WTF.

Sjekk Meme Games WTFprisprognosen nå!

WTF til lokale valutaer

Meme Games WTF (WTF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Meme Games WTF (WTF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WTF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Meme Games WTF (WTF)

Hvor mye er Meme Games WTF (WTF) verdt i dag?
Live WTF prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WTF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WTF til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Meme Games WTF?
Markedsverdien for WTF er $ 946.68K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WTF?
Den sirkulerende forsyningen av WTF er 990.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWTF ?
WTF oppnådde en ATH-pris på 0.00394945 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WTF?
WTF så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WTF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WTF er -- USD.
Vil WTF gå høyere i år?
WTF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WTF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:51:49 (UTC+8)

