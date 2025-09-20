Meme Games WTF (WTF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00104988 $ 0.00104988 $ 0.00104988 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00104988$ 0.00104988 $ 0.00104988 All Time High $ 0.00394945$ 0.00394945 $ 0.00394945 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) -7.02% Prisendring (7D) -27.90% Prisendring (7D) -27.90%

Meme Games WTF (WTF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WTF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00104988, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WTF er $ 0.00394945, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WTF endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -7.02% over 24 timer og -27.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meme Games WTF (WTF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 946.68K$ 946.68K $ 946.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 954.94K$ 954.94K $ 954.94K Opplagsforsyning 990.68M 990.68M 990.68M Total forsyning 999,327,049.741859 999,327,049.741859 999,327,049.741859

Nåværende markedsverdi på Meme Games WTF er $ 946.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WTF er 990.68M, med en total tilgang på 999327049.741859. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 954.94K.