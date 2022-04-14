MEME CUP (MEMECUP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MEME CUP (MEMECUP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MEME CUP (MEMECUP) Informasjon LET THE MEMES BEGIN!! Imagine a world where every digital transaction feels like scoring a winning goal and every meme is a golden ticket. With MemeCup, you're not just investing; you're diving into a meme-filled, football-crazed adventure. Get ready to laugh, cheer, and trade your way to crypto greatness with Meme Cup! What is Meme Cup? Welcome to $MEMECUP, the ultimate celebration of the Euro Cup 2024! Witness Europe's finest soccer players compete for the legendary trophy while immersing yourself in our top-tier meme project. Join the excitement as meme enthusiasts clash in our Telegram game, battling for the coveted number one spot. Experience the perfect fusion of world-class soccer and meme culture with $MEMECUP! Offisiell nettside: https://MemeCup.io Kjøp MEMECUP nå!

MEME CUP (MEMECUP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MEME CUP (MEMECUP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.61K $ 10.61K $ 10.61K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.61K $ 10.61K $ 10.61K All-time high: $ 0.0031372 $ 0.0031372 $ 0.0031372 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MEME CUP (MEMECUP) pris

MEME CUP (MEMECUP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MEME CUP (MEMECUP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEMECUP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEMECUP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEMECUPs tokenomics, kan du utforske MEMECUP tokenets livepris!

MEMECUP prisforutsigelse Vil du vite hvor MEMECUP kan være på vei? Vår MEMECUP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEMECUP tokenets prisforutsigelse nå!

