MEME CUP (MEMECUP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0031372$ 0.0031372 $ 0.0031372 Laveste pris $ 0.00000519$ 0.00000519 $ 0.00000519 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +7.84% Prisendring (7D) +7.84%

MEME CUP (MEMECUP) sanntidsprisen er $0.00001061. I løpet av de siste 24 timene har MEMECUP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEMECUP er $ 0.0031372, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000519.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEMECUP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MEME CUP (MEMECUP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MEME CUP er $ 10.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEMECUP er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.61K.