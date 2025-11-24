Meme Alliance pris i dag

Sanntids Meme Alliance (MMA) pris i dag er $ 0.00182413, med en 9.87% endring de siste 24 timene. Nåværende MMA til USD konverteringssats er $ 0.00182413 per MMA.

Meme Alliance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 156,087, med en sirkulerende forsyning på 85.44M MMA. I løpet av de siste 24 timene MMA har den blitt handlet mellom $ 0.00165929(laveste) og $ 0.00186914 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.073829, mens tidenes laveste notering var $ 0.0011163.

Kortsiktig har MMA beveget seg -1.30% i løpet av den siste timen og +10.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Meme Alliance (MMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 156.09K$ 156.09K $ 156.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 182.68K$ 182.68K $ 182.68K Opplagsforsyning 85.44M 85.44M 85.44M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

