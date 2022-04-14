Mello AI (MELLO) tokenomics
Mello AI (MELLO) Informasjon
Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it.
Mello AI (MELLO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mello AI (MELLO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Mello AI (MELLO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Mello AI (MELLO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MELLO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MELLO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MELLOs tokenomics, kan du utforske MELLO tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.