Mello AI (MELLO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00010562 24 timer lav $ 0.00011359 24 timer høy All Time High $ 0.00162089 Laveste pris $ 0.0000837 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -1.54% Prisendring (7D) +0.61%

Mello AI (MELLO) sanntidsprisen er $0.00010926. I løpet av de siste 24 timene har MELLO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010562 og et toppnivå på $ 0.00011359, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MELLO er $ 0.00162089, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000837.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MELLO endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og +0.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mello AI (MELLO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 109.26K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 109.26K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mello AI er $ 109.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MELLO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 109.26K.