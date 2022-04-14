Melega (MARCO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Melega (MARCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Melega (MARCO) Informasjon Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services. Offisiell nettside: https://www.melegaswap.finance/marco-token Kjøp MARCO nå!

Melega (MARCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Melega (MARCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Total forsyning: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M Sirkulerende forsyning: $ 729.60M $ 729.60M $ 729.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M All-time high: $ 92.13 $ 92.13 $ 92.13 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00309941 $ 0.00309941 $ 0.00309941 Lær mer om Melega (MARCO) pris

Melega (MARCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Melega (MARCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MARCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MARCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MARCOs tokenomics, kan du utforske MARCO tokenets livepris!

