Melega (MARCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00344539 $ 0.00344539 $ 0.00344539 24 timer lav $ 0.0036476 $ 0.0036476 $ 0.0036476 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00344539$ 0.00344539 $ 0.00344539 24 timer høy $ 0.0036476$ 0.0036476 $ 0.0036476 All Time High $ 92.13$ 92.13 $ 92.13 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -0.69% Prisendring (7D) +3.13% Prisendring (7D) +3.13%

Melega (MARCO) sanntidsprisen er $0.00360777. I løpet av de siste 24 timene har MARCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00344539 og et toppnivå på $ 0.0036476, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MARCO er $ 92.13, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MARCO endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og +3.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Melega (MARCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Opplagsforsyning 729.60M 729.60M 729.60M Total forsyning 929,998,345.1517124 929,998,345.1517124 929,998,345.1517124

Nåværende markedsverdi på Melega er $ 2.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MARCO er 729.60M, med en total tilgang på 929998345.1517124. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.36M.