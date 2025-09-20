MELD (MELD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02914328$ 0.02914328 $ 0.02914328 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -9.61% Prisendring (7D) -9.61%

MELD (MELD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MELD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MELD er $ 0.02914328, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MELD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -9.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MELD (MELD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.65K$ 37.65K $ 37.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.65K$ 37.65K $ 37.65K Opplagsforsyning 4.00B 4.00B 4.00B Total forsyning 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MELD er $ 37.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MELD er 4.00B, med en total tilgang på 4000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.65K.