Melania Wif Hat (MWH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Melania Wif Hat (MWH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Melania Wif Hat (MWH) Informasjon Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Offisiell nettside: https://melaniawifcoin.org/ Kjøp MWH nå!

Melania Wif Hat (MWH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Melania Wif Hat (MWH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.88K $ 14.88K $ 14.88K Total forsyning: $ 940.38M $ 940.38M $ 940.38M Sirkulerende forsyning: $ 940.38M $ 940.38M $ 940.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.88K $ 14.88K $ 14.88K All-time high: $ 0.0009922 $ 0.0009922 $ 0.0009922 All-Time Low: $ 0.00000915 $ 0.00000915 $ 0.00000915 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Melania Wif Hat (MWH) pris

Melania Wif Hat (MWH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Melania Wif Hat (MWH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MWH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MWH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MWHs tokenomics, kan du utforske MWH tokenets livepris!

