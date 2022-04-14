Melania Wif Hat (MWH) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Melania Wif Hat (MWH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Melania Wif Hat (MWH) Informasjon

Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Offisiell nettside:
https://melaniawifcoin.org/

Melania Wif Hat (MWH) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Melania Wif Hat (MWH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 14.88K
Total forsyning:
$ 940.38M
Sirkulerende forsyning:
$ 940.38M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 14.88K
All-time high:
$ 0.0009922
All-Time Low:
$ 0.00000915
Nåværende pris:
$ 0
Melania Wif Hat (MWH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Melania Wif Hat (MWH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MWH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MWH tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MWHs tokenomics, kan du utforske MWH tokenets livepris!

MWH prisforutsigelse

Vil du vite hvor MWH kan være på vei? Vår MWH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

