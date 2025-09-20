Meh (MEH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00165404$ 0.00165404 $ 0.00165404 Laveste pris $ 0.00000986$ 0.00000986 $ 0.00000986 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +6.84% Prisendring (7D) +6.84%

Meh (MEH) sanntidsprisen er $0.00001971. I løpet av de siste 24 timene har MEH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEH er $ 0.00165404, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000986.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meh (MEH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Meh er $ 19.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEH er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.71K.