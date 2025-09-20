Dagens Meeds DAO livepris er 0.106019 USD. Spor prisoppdateringer for MEED til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEED pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Meeds DAO livepris er 0.106019 USD. Spor prisoppdateringer for MEED til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEED pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 MEED til USD livepris:

$0.106019
$0.106019$0.106019
0.00%1D
Meeds DAO (MEED) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:31:30 (UTC+8)

Meeds DAO (MEED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 1.56
$ 0.03155037
--

--

-10.94%

-10.94%

Meeds DAO (MEED) sanntidsprisen er $0.106019. I løpet av de siste 24 timene har MEED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEED er $ 1.56, mens den rekordlave prisen er $ 0.03155037.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEED endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -10.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meeds DAO (MEED) Markedsinformasjon

$ 2.17M
--
$ 2.41M
20.45M
22,751,625.14166667
Nåværende markedsverdi på Meeds DAO er $ 2.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEED er 20.45M, med en total tilgang på 22751625.14166667. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.41M.

Meeds DAO (MEED) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Meeds DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Meeds DAO til USD ble $ -0.0879311090.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Meeds DAO til USD ble $ -0.0875578055.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Meeds DAO til USD ble $ -0.25916729881187376.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0879311090-82.93%
60 dager$ -0.0875578055-82.58%
90 dager$ -0.25916729881187376-70.96%

Hva er Meeds DAO (MEED)

Promote employee recognition & happiness at work.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Meeds DAO (MEED) Ressurs

Offisiell nettside

Meeds DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Meeds DAO (MEED) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Meeds DAO (MEED) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Meeds DAO.

Sjekk Meeds DAOprisprognosen nå!

MEED til lokale valutaer

Meeds DAO (MEED) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Meeds DAO (MEED) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEED tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Meeds DAO (MEED)

Hvor mye er Meeds DAO (MEED) verdt i dag?
Live MEED prisen i USD er 0.106019 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEED-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEED til USD er $ 0.106019. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Meeds DAO?
Markedsverdien for MEED er $ 2.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEED?
Den sirkulerende forsyningen av MEED er 20.45M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEED ?
MEED oppnådde en ATH-pris på 1.56 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEED?
MEED så en ATL-pris på 0.03155037 USD.
Hva er handelsvolumet til MEED?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEED er -- USD.
Vil MEED gå høyere i år?
MEED kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEED prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.