Meeds DAO (MEED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.56 Laveste pris $ 0.03155037 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -10.94%

Meeds DAO (MEED) sanntidsprisen er $0.106019. I løpet av de siste 24 timene har MEED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEED er $ 1.56, mens den rekordlave prisen er $ 0.03155037.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEED endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -10.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meeds DAO (MEED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.17M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.41M Opplagsforsyning 20.45M Total forsyning 22,751,625.14166667

