Medical Intelligence pris i dag

Sanntids Medical Intelligence (MEDI) pris i dag er $ 0.01184313, med en 1.38% endring de siste 24 timene. Nåværende MEDI til USD konverteringssats er $ 0.01184313 per MEDI.

Medical Intelligence rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,184,312, med en sirkulerende forsyning på 100.00M MEDI. I løpet av de siste 24 timene MEDI har den blitt handlet mellom $ 0.01128989(laveste) og $ 0.01205235 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.267655, mens tidenes laveste notering var $ 0.01052693.

Kortsiktig har MEDI beveget seg +0.94% i løpet av den siste timen og +3.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Medical Intelligence (MEDI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Medical Intelligence er $ 1.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEDI er 100.00M, med en total tilgang på 99999980.62769. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.18M.