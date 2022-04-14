Medibloc (MED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Medibloc (MED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Medibloc (MED) Informasjon MediBloc's healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever. Offisiell nettside: https://medibloc.com/ Teknisk dokument: https://medibloc.org/whitepaper/medibloc_whitepaper_en.pdf

Medibloc (MED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Medibloc (MED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.87M $ 52.87M $ 52.87M Total forsyning: $ 10.87B $ 10.87B $ 10.87B Sirkulerende forsyning: $ 10.08B $ 10.08B $ 10.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.02M $ 57.02M $ 57.02M All-time high: $ 0.351852 $ 0.351852 $ 0.351852 All-Time Low: $ 0.00161437 $ 0.00161437 $ 0.00161437 Nåværende pris: $ 0.00515965 $ 0.00515965 $ 0.00515965 Lær mer om Medibloc (MED) pris

Medibloc (MED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Medibloc (MED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEDs tokenomics, kan du utforske MED tokenets livepris!

